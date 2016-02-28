كندا وفت بوعدها وأنهت استقبال 25 ألف لاجئ سوري

أعلنت وزارة الهجرة الأحد أن كندا استكملت استقبال 25 ألف لاجئ سوري، محترمة بذلك جدولاً زمنياً أعيد النظر فيه، ووعدا انتخابيا لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وكتب وزير الهجرة، جون ماكالوم، على حسابه على تويتر بعدما وصلت مساء السبت رحلة تشارتر إلى مونتريال "لدينا 25 ألف سبب لنفخر بأننا كنديون، أهلا باللاجئين".

وكان رئيس الوزراء وعد خلال حملته الانتخابية باستقبال 25 ألف لاجئ سوري قبل نهاية 2015 موجودين في لبنان والأردن وتركيا.

لكن هذه الغاية الطموحة اصطدمت بمشاكل إدارية ولوجستية، ما دفع الحكومة الكندية نهاية الثاني إلى إمهال نفسها شهرين إضافيين لتحقيقها.