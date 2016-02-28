مقتل شرطي تركي إثر سقوط صاروخ جنوب شرقي البلاد

قتل شرطي تركي وأصيب اثنان عندما أطلق مسلحون يشتبه بأنهم من حزب العمال الكردستاني صاروخاً على سيارتهم المصفحة في بلدة نصيبين القريبة من حدود جنوب شرقي تركيا مع سوريا، وفق مصادر أمنية.

وتشهد المنطقة ذات الأغلبية الكردية أسوأ أعمال العنف منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد أن انهار في يوليو وقف لإطلاق النار استمر عامين بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني.

وكانت طائرات هليكوبتر عسكرية تركية قد قصفت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين، وفق مصادر أمنية.

ونفذت طائرات هليكوبتر من طراز كوبرا الهجوم عندما كانت المجموعة تسافر عبر منطقة جبلية باتجاه إديل في إقليم شرناق على الحدود مع سوريا.