منع دخول عمال فلسطينيين إلى إحدى المستوطنات في الضفة

منعت الشرطة الإسرائيلية دخول العمال الفلسطينيين إلى مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية، لخمسة أيام بعد طعن حارس أمن إسرائيلي بالسكين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت عن اعتقال شاب فلسطيني يدعى سعدي علي أبو حمد من بلدة العيزرية الفلسطينية القريبة من المستوطنة بتهمة طعن حارس مركز تجاري في المستوطنة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان، الجمعة، أن فلسطينياً حاول طعن جنود عند نقطة تفتيش قريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أن "القوات أحبطت الهجوم بإطلاق النار على المهاجم وقتله".