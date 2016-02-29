أنباء عن تعرض حافلة تقل زوارا بحرينيين للحرق في إيران

أفاد مراسل قناة "العربية" في المنامة، نقلاً عن مصادر في الخارجية البحرينية بتعرض حافلة تقل زواراً بحرينيين في إيران للحرق.

وكانت البحرين قد أعلنت قطع العلاقات مع إيران في 4 يناير، وطلبت من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها مغادرة البلاد.

وذكر بيان للخارجية البحرينية أن المنامة ستشرع في اتخاذ الإجراءات المترتبة على تنفيذ قرار قطع العلاقات، وأنها بناء على توجيه مجلس الوزراء استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية، وسلمته مذكرة رسمية بهذا الشأن.

وأعربت الوزارة في البيان عن أن قرارها جاء نتيجة لاستمرار وتفاقم التدخل الإيراني السافر والخطير في شؤون البحرين، وشؤون الدول الخليجية والعربية، وبعد الاعتداءات التي وصفتها الخارجية البحرينية بالآثمة والجبانة التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتجسد نمطاً شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن القبول بها.