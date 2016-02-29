الإنفاق على اللاجئين يقسم الائتلاف الحاكم بألمانيا

اتهم "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" في ألمانيا، أمس الأحد، وزير المالية المحافظ بالتقشف أكثر من اللازم في الإنفاق على أزمة المهاجرين واللاجئين، وسط اتساع الصدع بين مكونات الائتلاف الحاكم حيال كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين إلى البلاد.

وجاء الانتقاد بعد وصف وزير المالية فولفغانغ شيوبله اقتراحات الديمقراطيين الاجتماعيين بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة والإسكان بغية استكمال دمج المهاجرين بأنه "مثير للشفقة".

ورد ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى الذي ينتمي لـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، بالدعوة أمس الأحد لتخصيص موازنة أكبر للخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد نحو مليون مهاجر.

وقال ويل لصحيفة "زود دويتش تسايتونغ" الألمانية: "من الواضح أن وزير المالية لا يفهم المسألة".

وأضاف ويل، مشيراً إلى التكاليف المرتفعة لدمج المهاجرين: "لا يمكننا خلق انطباع بأن هذا الأمر يحدث على حساب أفراد مجتمعنا الضعفاء".