مقتل العشرات من الحوثيين وميليشيات صالح في تعز

سقط 23 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من بينهم القيادي بالميليشيات "ياسين يحيى علي شهاب" المكنّى بـ"أبو جهاد"، وذلك إثر قصف طيران التحالف لمواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز، وإثر الاشتباكات التي دارت خلال اليوم الاثنين.

وشنّ طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في بلاد الوافي والقحف وخط الإمداد بالمحجرين وهيجة الصراهم بجبل حبشي، غرب مدينة تعز.

وفي نفس السياق، دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات الانقلابية والجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية في بلاد الوفي والصراهم. ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة.

كما دارت اشتباكات خفيفة بين عناصر الميليشيات الانقلابية والجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية في حي الحصب ووادي الدحي غرب المدينة.

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفها المستمر للأحياء السكنية وسط تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى لسقوط سبعة جرحى من المدنيين وأضرار مادية.