الكويت: الإساءة للسعودية إساءة لنا وسنحاسب المتطاول

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن الإساءة للمملكة إساءة للكويت، وأن الحكومة جادة وحازمة في اتخاذ إجراءاتها ضد كل مسيء، في إشارة إلى النائب الكويتي عبدالحميد دشتي الذي هاجم السعودية.

وقال الصباح خلال جلسة لمجلس الأمة تناقش التصريحات المسيئة بحق السعودية وبعض دول الخليج: "كل ما نقوم به هو دفاع عن الكويت قبل أن يكون عن أشقائنا في المملكة". وأضاف: "في غمرة الاحتفالات الوطنية يأتي النائب دشتي يعكر صفو الاحتفالات بالتعرض والإساءة للمملكة، وهناك من حاول ذلك ولكن خاب رجاؤه".

في المقابل، نفى النائب دشتي أن يكون قد أساء للسعودية في "احتفالات العيد الوطني" تحديداً، وقال: "أتحدى من يقول إني ذكرت السعودية وحددوا القول أو الفعل لكي تحاكموني".

وكان عدد من النواب الكويتيين رفعوا طلباً إلى مجلس الأمة الكويتي، لمناقشة تعمد النائب عبدالحميد دشتي الإساءة والتطاول على السعودية ودول الخليج العربي.