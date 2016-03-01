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بالفيديو.. قوات إسرائيلية تقتحم مخيم قلنديا

المصدر: رام الله - عبد الحفيظ جعوان
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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا وأصابت 17 آخرين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن إصابة 5 من جنودها بجروح طفيفة خلال المواجهات.

وكان شبان من المخيم قد حاصروا مركبة عسكرية إسرائيلية وسط المخيم، وتمكنوا من إحراقها، فيما تمكن جنديان كانا يستقلانها من الفرار.. ما دفع جيش الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة معززة بطائرات مروحية للمخيم، خشية وجود عملية اختطاف للجنود.

وقد شهدت المواجهات التي امتدت طوال ليل الاثنين الثلاثاء اشتباكات متقطعة بالرصاص الحي بين جنود الاحتلال ومقاومين داخل المخيم.

كلمات دالّة

#إسرائيل, #فلسطين, #مخيم قلنديا, #قوات إسرائيلية, #شمال القدس

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