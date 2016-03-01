بريطانيا تقرر إرسال قوات لتونس لمنع تسلل "الدواعش"

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن بريطانيا سترسل قوات إلى تونس للمساعدة في منع مقاتلي تنظيم داعش من دخول البلاد عبر الحدود مع ليبيا.

وأضاف أمام البرلمان أمس الاثنين "يتحرك الآن فريق تدريبي يضم 20 جنديا من لواء المشاة الرابع إلى تونس للمساعدة في التصدي للعبور غير القانوني للحدود من ليبيا ودعم السلطات التونسية".

وتأتي الخطوة بعد تنامي المخاوف الغربية من سعي داعش لاستخدام ليبيا كقاعدة لتخطيط هجمات وتنفيذها. وقتل 30 بريطانيا في يونيو أثناء قضاء عطلتهم في تونس عندما هاجم مسلح شاطئا وفندقا على الساحل التونسي المطل على البحر المتوسط.

وقال فالون "أنا قلق للغاية من انتشار داعش على الساحل الليبي ولهذا نساعد بشكل عاجل على تشكيل حكومة ليبية جديدة".

وأوضح فالون أن بريطانيا لا تعتزم حاليا نشر قوات برية في ليبيا للقيام بدور قتالي.

وقال "قبل القيام بأي عمل عسكري في ليبيا سنسعى للحصول على دعوة من الحكومة الليبية الجديدة".