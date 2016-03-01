روسيا تحذر من "إرهاب كيمياوي" في الشرق الأوسط

حذرت روسيا الثلاثاء من تنامي خطر استخدام تنظيم داعش وجماعات أخرى للأسلحة الكيمياوية في الشرق الأوسط، ودعت لمفاوضات دولية للتوصل إلى اتفاق جديد للتصدي لما وصفته بأنه "واقع خطير في زماننا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف.



وقال "أصبح هذا الخطر ملحا بشكل بالغ الآن في ضوء حقائق تكشفت مؤخرا تظهر استخداما متكررا ليس للكيماويات الصناعية السامة وحسب بل ولعناصر حرب كيمياوية كاملة من جانب داعش وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق". وأضاف "هناك خطر متزايد لارتكاب جرائم مماثلة على أراضي ليبيا واليمن.

