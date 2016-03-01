زيادة شعبية ميركل.. واستمرار الشكوك في سياسة اللاجئين

أشار استطلاع أمس الاثنين إلى أن التأييد الشعبي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ارتفع في فبراير بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام، لكن أغلب المشاركين في الاستطلاع ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على الحد من تدفق اللاجئين قريبا.

وتعرضت ميركل لضغوط متزايدة للحد من أعداد المهاجرين بعد دخول 1.1 مليون إلى ألمانيا العام الماضي، وقالت زعيمة يمين الوسط نفسها إنها تواجه حاليا أكبر تحد منذ أن تولت منصبها قبل 10 سنوات.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "إنفراتست" لحساب الشبكة الإعلامية "ايه. آر. دي" يومي 26 و27 فبراير، أن التأييد الشعبي ليركل ارتفع إلى 54% من 46% في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع التأييد لهورست سيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا وأحد أكثر منتقدي ميركل في أزمة اللاجئين إلى 38% من 45%.

لكن حوالي 60% من الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم لا يشعرون بالرضا إزاء سياسة اللاجئين التي تنتهجها الحكومة بينما قال نحو 40% إن برلين تبلي بلاء حسنا.

وتسعى ميركل جاهدة للتوصل إلى خطة تشمل أوروبا كلها للتعامل مع المهاجرين. وتعلق آمالها على محادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا في السابع من مارس وقمة للهجرة في يومي 18 و19 مارس.