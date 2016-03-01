سلطنة عمان.. حادث سير مروع يقتل 18 شخصاً

أعلنت شرطة سلطنة عمان، صباح الثلاثاء، عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 14 آخرين في حادث سير بين حافلة وشاحنة وسيارة ركاب، في الطريق الذي يربط بين فهود وعبري، مؤكدة أن هذه الأرقام أولية.

وأوضحت الشرطة العمانية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الأضرار التي لحقت بالمركبات في حادث عبري- فهود كانت كبيرة جداً، وهو ما أدى لوفاة 18 شخصاً.

كما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن الحادث وقع بين حافلة كبيرة وشاحنة ومركبة بالقرب من دوار نتيه الذي يربط بين ولاية عبري وفهود في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وأسفر عن وفاة 18 شخصا من جنسيات مختلفة واصابة 14 آخرين باصابات تراوح بين المتوسطة والبليغة".