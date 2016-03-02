الأردن.. إحباط مخطط إرهابي لداعش استهدف مواقع حيوية

تمكنت دائرة المخابرات العامة الأردنية بعد عمليات متابعة استخبارية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش، فجر الأربعاء، في مدينة إربد، كان يهدف للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة وزعزعة الأمن الوطني.

وقامت القوات الأمنية المختصة -حسب بيان المخابرات الأردنية- بتتبع المجموعة الإرهابية وتحديد مكانها، حيث اختبأت وتحصنت في إحدى العمارات السكنية في مدينة إربد، وبعد أن رفض الإرهابيون تسليم أنفسهم وأبدوا مقاومة شديدة لرجال الأمن بالأسلحة الاوتوماتيكية، قامت القوات المختصة بالتعامل مع الموقف بالقوة المناسبة، وقد نجم عن الاشتباك مقتل النقيب "راشد حسين الزيود" وإصابة (5) من قوات الأمن الأردني واثنين من المارة.

وأضاف البيان أن حصيلة عمليات المتابعة الاستخبارية التي سبقت تنفيذ العملية اعتقال 13 عنصرا متورطا بالمخطط الإرهابي، ونتج عن الاشتباك مقتل 7 عناصر إرهابية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويطلقون النار على قوات الأمن.

وتم ضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة الإرهابية.

وشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في تشييع جثمان النقيب راشد حسين الزيود الذي قضى إثر العملية الأمنية ضد إرهابيين حاولوا استهداف مواقع امنية ومدنية.

وقال الملك عبدالله خلال رسالة نشرها عبر موقع الديوان الملكي على الفيسبوك، "ابني الشهيد راشد الزيود يشيعك الأردن شهيداً في قوافل المجد من رفاق السلاح، ممن صدقوا عهدهم مع الوطن".

وأضاف "تضحيتك ليست غريبة على الأردنيين ولا على أبناء جيشنا وأجهزتنا الأمنية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور خلال جلسة الأعيان اليوم الأربعاء حول اقرار قانون الانتخاب إن الجماعة التي اشتبكت معها الأجهزة الأمنية في إربد مرتبطة بتنظيمات إرهابية قد خططت لتعتدي على أمن الوطن.