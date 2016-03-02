شاهد DNA.. خطاب نصر الله الأخير

يعلق الإعلامي نديم قطيش في حلقة يوم الأربعاء من برنامج DNA على الخطاب الأخير لأمين حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الذي يهاجم فيه دول الخليج.

ويركز البرنامج على التناقض الصارخ في تناول نصر الله لقضايا المنطقة عبر فترات زمنية مختلفة.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.