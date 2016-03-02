الحريري: سنواصل الحوار مع حزب الله رغم القرار الخليجي

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري اليوم الأربعاء، إنه يريد الإبقاء على الحوار مع حزب الله، لكنه أكد أن هذه الميليشيات إجرامية وغير قانونية ومتورطة في أعمال إرهابية في اليمن وسوريا.

وتأتي تصريحات الحريري بعد إعلان دول مجلس التعاون الخليجي ميليشيات حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن الخطوة التي أعلنها مجلس التعاون "لا دخل لي بالموافقة أو عدمها". وتابع "نريد أن نتحاور مع حزب الله، لأننا لا نريد فتنة في البلد".

لكن الحريري انتقد ميليشيات حزب الله لتورطها في الحرب السورية ومشاركتها في حرب اليمن قائلا "فيما يخص الأعمال التي يقوم بها حزب الله في سوريا أو اليمن أنتم تعرفون جيدا أننا نحن ضد ذلك وأنا أصنفها بأنها إجرامية وغير قانونية وإرهابية أيضا".