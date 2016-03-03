ألمانيا تعتقل طبيباً يشتبه بأنه جند انتحارياً لـ"داعش"

اعتقلت الشرطة الألمانية، الخميس، طبيباً في برلين يشتبه في أنه أقنع شاباً بالانضمام "داعش" في العراق، حيث نفذ تفجيراً انتحارياً لحساب المتطرفين، وفق الاعاء.



وسافر الشاب البالغ من العمر 24 عاماً والذي وصف بأنه "مختل عقلياً" إلى أراض يسيطر عليها التنظيم في 2014 وقتل 12 جندياً عراقياً على الأقل في تفجير انتحاري بمدينة بيجي في مايو العام الماضي.



وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة كارلسروهه إن والدي الانتحاري من المهاجرين لألمانيا لكنه رفض تحديد أصولهما.



وصادر المحققون عدسة تحديد الهدف لبندقية وهواتف محمولة وأجهزة تخزين بيانات إلكترونية ووثائق عثر عليها في شقة الطبيب ببرلين.