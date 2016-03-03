أميركا تضم الرجل الثاني بكوريا الشمالية للقائمة السوداء

أضافت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الساعد الأيمن للزعيم كيم جونج أون إلى القائمة السوداء بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على الدولة المنعزلة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

ومن بين بضعة مسؤولين أضافتهم وزارة الخزانة الأميركية إلى القائمة السوداء هوانج بيونج سو نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية والتي يرأسها كيم.

ويرأس هوانج -الذي يحمل رتبة نائب مارشال في الجيش الكوري الشمالي- المكتب السياسي العام للقوات المسلحة الذي يعتبر المنصب الأكثر نفوذا بعد كيم القائد الأعلى للجيش.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية هوانج إلى قائمتها مع 16 فردا يخضعون الآن لحظر على السفر وتجميد للأصول. وتهدف الإجراءات أيضا إلى منع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين أضافتهم الوزارة إلى القائمة أو كوك ريول، وهو أحد ثلاثي من المسنين يقال إنهم وراء برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

وهوانج في منتصف الستينات من العمر وأحد الخلصاء المقربين من كيم جونج أون، وصعد نجمه بسرعة خلال أعوام قليلة ليصل إلى الدرجات العليا للقيادة في كوريا الشمالية.