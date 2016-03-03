إسبانيا.. البرلمان يرفض تنصيب سانشيز رئيساً للوزراء

أفشل اليمين، واليسار الراديكالي ممثلا بحزب بوديموس، تنصيب الاشتراكي بدرو سانشيز رئيسا لحكومة إسبانيا مساء الأربعاء في التصويت الذي جرى بعد 9 ساعات من النقاش في البرلمان.

وحصل سانشيز على 130 صوتا بفضل نواب الوسط والحزب الاشتراكي مقابل 219 صوتا معارضا من اليمين ومن بوديموس والاستقلاليين وامتناع نائب عن التصويت.

وسيعرض سانشيز الأمين العام للحزب الاشتراكي وأستاذ الاقتصاد السابق البالغ 44 عاما ترشيحه مجددا مساء الجمعة على مجلس النواب بعد أكثر من شهرين من انتخابات 20 ديسمبر.

وقبل التصويت تعاقب على المنصة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها اليميني ماريانو راخوي من الحزب الشعبي، ومن ثم زعيم بوديموس بابلو ايغليسياس والقادة الإقليميون لإعلان رفضهم ترشيح سانشيز الذي كلفه الملك فيليب السادس تشكيل الحكومة.

ويتعين عليه الحصول على موافقة البرلمان المنقسم بين أربع قوى هي الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي وبوديموس وسيودادانوس، إضافة إلى دعاة الاستقلال، وهو تحد يستحيل تحقيقه في غياب تحالفات.

وحل الحزب الاشتراكي ثانيا في الانتخابات وتم ترشيح سانشيز بعد رفض راخوي ذلك.

واتهم راخوي سانشيز بأنه يعمل على هدم سياسة التقشف التي أتاحت إنقاذ اقتصاد إسبانيا التي حققت في 2015 نسبة نمو من 3.2%.