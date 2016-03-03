الأردن يتسلم 8 مروحيات "بلاك هوك" أميركية

تسلم الأردن ثماني مروحيات من طراز بلاك هوك على شكل منحة من الولايات المتحدة، بحضور السفيرة الأميركية بعمان، أليس ويلز.

وجرت مراسم التسليم في مطار ماركا العسكري.

وفي هذا السياق، قالت ويلز إن "الولايات المتحدة ملتزمة الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التهديد الذي يمثله داعش. القوات المسلحة الأردنية خاصة سلاح الجو الملكي كان شريكاً دائماً في هذه الحملة بأكثر من 350 طلعة جوية و100 ضربة ناجحة ضد التنظيم".

يذكر أن الأردن عضو في التحالف العسكري التي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق.