الكرملين يأسف لقرار أميركا تمديد العقوبات على روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، إن روسيا تأسف لأن الولايات المتحدة قررت تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بشأن دورها في أزمة أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أعلن سابقا أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية يجب أن تبقى "طالما لزم الأمر"، في حين تنوي بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا رفعها الصيف المقبل.

وقال كيري خلال المؤتمر حول الأمن في ميونيخ (جنوب ألمانيا) "إنني واثق من أن أوروبا والولايات المتحدة ستبقيان متحدتين لإبقاء العقوبات طالما لزم الأمر، ولتقديم المساعدة الضرورية لأوكرانيا".

كما مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لستة أشهر، بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع بشرق أوكرانيا، بحسب بيان رسمي.

وهذا القرار كان مرتقباً بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ 28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة على هذا التمديد.

وقد فرضت العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة سنة "ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا"، كما أضاف البيان، ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 يونيو الماضي حتى 31 يناير 2016.

وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي تشمل المصارف والدفاع والنفط.