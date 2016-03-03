الكويت تشن حملة ضد المتورطين في دعم حزب الله

كشفت السلطات الكويتية أن الأجهزة المختصة باشرت حصر الخلايا النائمة المنتمية إلى حزب الله والتي تضم مواطنين ووافدين وبدون.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني أن السلطات الكويتية تنسق مع السعودية لتضييق الخناق على المتورطين في دعم حزب الله مالياً ولهم صلة بقيادات التنظيم وتنسيق أنشطة تؤيده إعلامياً.

كما ذكر المصدر أنه سيتم استدعاء المتورطين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيبلغون بحظر التعامل مع حزب الله سواء فكرياً أو سياسياً أو مالياً. وأشار إلى أن المعلومات تؤكد عدم وجود مواطنين يقاتلون ضمن صفوف الحزب، لكن يوجد من يحمل هذا الفكر من حيث التعاطف الاجتماعي والسياسي.