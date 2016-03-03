الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع حصانة دشتي عبر انستغرام

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن رفع حصانة النائب عبد الحميد دشتي، الموالي لبشار الأسد ونصر الله وإيران، اليوم الأربعاء.

وقال الغانم على حسابه الشخصي في انستغرام: "لقد كلفت بنقل رسالة إلى عبد الحميد دشتي من سمو الأمير، وقال: إن أي إساءة للسعودية أو دول الخليج إساءة لي، وأي جرح يجرح الدول الشقيقة في الخليج هي جرح للكويت ولصاحب السمو".

وأضاف: "ولقد تعهد حينها دشتي بأنه لن يتطرق لدول مجلس التعاون، وذكر أن البعض يرسلون في وسائل التواصل الاجتماعي كتاباً مرسلاً من قبل وزير العدل إلى رئيس مجلس الامة يفيد بطلب رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، ولكنهم لا ينشرون الكتاب الثاني من قبل الرئيس والذي يفيد بانه تم رفع الحصانة".

وكان السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز، أكد في حديث مع "العربية.نت" حول الدعوى المرفوعة ضد النائب الكويتي عبد الحميد دشتي الموالي لبشار الأسد وحسن نصر الله وإيران، أن موضوع حصانته النيابية لن تكون عائقا من حيث استمرار الدعوى المرفوعة بحقه، مشيراً إلى توقعاته برفع الحصانة عن النائب قريباً.

وقال الفايز: "لدي ثقة باتخاذ مجلس الأمة قراره برفع الحصانة عن النائب دشتي تمهيدا لوقوفه أمام القضاء والمحاكم الكويتية جراء إساءاته المتكررة بحق السعودية ورموزها"، لافتا في حديثه إلى تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أن "العلاقات مع السعودية مستمرة في متانتها، ولا نقبل المساس بالمملكة من أي كان.. الإجراءات سنقوم بها كدولة مؤسسات، بما يؤكد تعزيز العلاقات مع السعودية في كل ظرف وزمان ومكان".

