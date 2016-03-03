تركيا: لم نقصف "الأكراد السوريين" منذ الهدنة

أعلن مسؤول تركي الخميس أن بلاده لم تقصف مواقع المقاتلين الأكراد السوريين منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا في 27 فبراير.

وقال هذا المسؤول التركي الذي فضل عدم الكشف عن هويته "لم نستهدف مواقع حزب الاتحاد الديموقراطي منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار".

ومنذ 13 فبراير قصفت المدفعية التركية باستمرار مواقع حزب الاتحاد الديموقراطي (أكبر حزب كردي في سوريا) وجناحه المسلح، وحدات حماية الشعب، في شمال سوريا. ويسيطر الحزب ووحدات حماية الشعب على مناطق بالقرب من الحدود التركية.

وقالت أنقرة إن الأمر كان ردا على قصف قامت به هذه الميليشيات.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول التركي عمليات قصف تركية استهدفت في فبراير مواقع لتنظيم داعش. ولا يشمل وقف إطلاق النار تنظيم داعش ولا جبهة النصرة.

وأضاف المسوؤل أن تركيا "تريد أن تنجح الهدنة" ولكنها "قلقة" من احتمال انتهاكها من قبل قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه الروس.