روما: مدنيان إيطاليان ربما قتلا في هجوم بصبراتة الليبية

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن مدنيين من رعاياها اختطفا في ليبيا ربما يكونان قتلا في تبادل لإطلاق النار بمدينة صبراتة في غرب البلاد.

وقالت قوات الأمن الليبية إنها قتلت 7 يشتبه أنهم من مقاتلي تنظيم داعش في مداهمة لمخبأ للمتطرفين. ونشرت القوات فيما بعد صورا لرجلين غربيين لقيا حتفهما على ما يبدو خلال الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الرجلين ربما يكونان اثنين من أربعة موظفين في شركة بوناتي الإيطالية للإنشاءات كانوا قد اختطفوا في البلاد في يوليو الماضي.

وذكرت أن الاثنين هما فاوستو بيانو وسيلفاتوري فيلا، وأضافت أنها تجري المزيد من التحريات للتحقق.