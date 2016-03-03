كوريا الشمالية تطلق صواريخ رداً على العقوبات الأممية

أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفات قصيرة المدى" قبالة سواحلها الشرقية، الخميس، بعيد ساعات على صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يشدد العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما أعلنت سيول.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون سانغ-غيون للصحافيين إن "الشمال أطلق العديد من الصواريخ القصيرة المدى في البحر الشرقي (بحر اليابان) في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش)".

لكن المتحدث نفسه عاد وصحح تصريحه، مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تتحقق مما إذا كانت الذخيرة التي أطلقها الشمال هي صواريخ أو قذائف، وبالتالي فإنها تكتفي في الوقت الراهن بوصفها بـ"مقذوفات قصيرة المدى".

وأضاف أن "الجيش الكوري الجنوبي يراقب أي تحركات أخرى قد يقدم عليها الشمال".

ويأتي هذا القصف بعيد فرض مجلس الأمن الدولي الأربعاء سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية بعد التجربتين الأخيرتين النووية والباليستية اللتين أجراهما النظام الشيوعي.

وتم تبني قرار المجلس الذي طرحته الولايات المتحدة، بإجماع الأعضاء بمن فيهم الصين، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ.

ورحبت سيول بتبني القرار الدولي، معتبرة أنه يرسل رسالة قوية إلى بيونغ يانغ بوجوب التخلي عن طموحاتها النووية.

وقالت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين-هيي: "آمل بكل صدق أن يتخلى الشمال الآن عن برنامجه النووي وأن يسلك طريق التغيير".

وأضافت أن العقوبات الجديدة "ترسل رسالة قوية من المجتمع الدولي الذي يسعى إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم".

وأدلت الرئيسة بتصريحها قبل إطلاق بيونغ يانغ المقذوفات.