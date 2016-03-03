مجلس وزراء الداخلية العرب: حزب الله يهدد الأمن

أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

وجاء هذا في "إعلان تونس" الصادر في ختام اجتماعات الدورة رقم 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المجلس إن الإرهاب والجريمة المنظمة تمثل تهديدا فعليا ومستمرا للأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، وإن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة، ويستلزم تجفيف منابعه الفكرية والمالية.

وأكد المجلس في الإعلان "إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية".

وأعرب عن "تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كافة الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين".

وأعلن دعمه "للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية".

وجدد "إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية، بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية، وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والميليشيات الطائفية".

وندد "بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن".

ودان بشدة "إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد على "إدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران، واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم".

وأعلن "شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها".

ودان "العمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، ومناشدته السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم".