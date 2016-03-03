مقتل 13 في اشتباكات بين القوات التركية ومقاتلين أكراد

قال الجيش التركي، اليوم الخميس، إن ثلاثة جنود وعشرة من المسلحين الأكراد قتلوا في اشتباكات في جنوب شرق البلاد هي الأحدث منذ تجدد القتال الذي سقط فيه مئات القتلى منذ انهيار وقف لإطلاق النار في الصيف الماضي.

وقال الجيش في بيان إن ثلاثة جنود وثمانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا، أمس الأربعاء، أثناء عمليات لقوات الأمن في منطقة داركجيت في إقليم ماردين.

وقتل اثنان آخران من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة سور في ديار بكر، أكبر مدن جنوب شرق البلاد، حيث أطلقت الشرطة، أمس الأربعاء، الغاز المسيل للدموع ومدافع مياه لتفريق مئات المتظاهرين احتجاجا على العمليات الأمنية.

وشهد جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية أسوأ أعمال عنف في نحو 20 عاما منذ انهيار وقف لإطلاق النار في يوليو الماضي، ما أدى لتداعي عملية السلام التي استمرت ثلاث سنوات بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.

وقتل المئات من المسلحين وأفراد قوات الأمن والمدنيين في الصراع منذ ذلك الحين.

وبدأ حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية تمردا انفصاليا مسلحا قبل أكثر من 30 عاما. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ ذلك الحين.