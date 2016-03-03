نصر الله يُسقط قناعه ويقول إن حربه ضد السعودية

بات الجهاد الحقيقي بالنسبة لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ما يقوم به ضد المملكة العربية السعودية، بحسب ما جاء في خطاب ألقاه نصر الله ليل الثلاثاء.

وأسقط نصر الله بنفسه القناع الذي ارتداه لعقود، كاشفاً عما يسميه حربه المقدسة، عندما قال في خطابه الأخير: "هذه الحرب هي ضد المملكة العربية السعودية"، وفقا لتقرير لقناة "العربية"، يوم الأربعاء.

فضفاضة هي البراءة التي حاول أن يوسم نصر الله نفسه بها في بداية خطابه، بقوله: "نحن لا نسب أحدا".

وفي الحرب ضد السعودية كل الأساليب مشروعة بالنسبة لنصر الله، ومنها إلقاء التهم جزافاً ومن دون دلائل، حين أعلن أن "السعودية أرسلت سيارات مفخخة إلى الضاحية".

في حين تؤكد الوقائع أن حليف نصر الله، ميشال سماحة، هو من كان مسؤولاً عن إدخال العبوات الناسفة من سوريا إلى لبنان.

وجدد نصر الله في خطابه اتهاما للمملكة بالعمل على الفتنة السنية الشيعية، في إشارة إلى حرب اليمن، متجاهلا حقيقة تمويل وتدريب ميليشياته للحوثيين في اليمن.