"برنامج أوروبي جديد" لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين

يبقى مصير عشرات الآلاف من الباحثين عن اللجوء على الحدود اليونانية، وحدود دول البلقان، معلقاً، فيما تغلق الحدود معظم الوقت وسط تشديد أمني كبير.

وأكثر من يدفع ثمن هذه الأزمات ومتاعب الرحلة الطويلة الأطفال، ثم النساء، كما أكدت الإحصائيات الدولية وتقارير المنظمات الإغاثية. وبعد عبور البحر واجتياز المخاطر، لم تكن الأمهات يتوقعن أنهن وأطفالهن سيقبعون في هذه الظروف المتردية إلى أجل غير معلوم.

وفي مخيمات على حدود اليونان أيضاً، أكثر من 10 آلاف شخص ممن تقطعت بهم السبل يعاني معظمهم من عدم وجود دورات مياه صحية وحمامات، حيث مستويات النظافة تتدهور يوماً بعد يوم.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مقترح برنامج مساعدات جديد بقيمة مبدئية للدول الأوروبية التي تستقبل اللاجئين وصلت إلى 700 مليون يورو. وفي حال الموافقة على البرنامج، ستخصص له نحو 300 مليون يورو بسرعة هذه العام على أن تدفع بقية الميزانية العام المقبل.

ووفق المفوضية، فإن أموال البرنامج ممكن استخدامها من قبل أي دولة في الاتحاد تواجه صعوبات مع الأزمة مثل اليونان. كذلك تستخدم للمساعدة على طول طريق اللجوء بين تركيا واليونان وباقي دول الاتحاد حتى شمال أوروبا.