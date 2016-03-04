الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان حتى مايو لتسجيل المهاجرين

أبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، صحيفة ألمانية اليوم الجمعة أن الاتحاد سيمهل اليونان حتى الثاني عشر من مايو لتسجيل جميع المهاجرين بطريقة منظمة أو مواجهة المزيد من إجراءات مراقبة الحدود.

واليونان هي المنفذ الرئيسي لقرابة مليون مهاجر عبروا بحر إيجه قادمين من تركيا العام الماضي في طريقهم إلى شمال أوروبا الأكثر ثراء.

ودفع تدفق المهاجرين النمسا ودولا أخرى إلى فرض قيود على حدودها، وهو ما يعني أن 30 ألف مهاجر على الأقل ممن فروا من الفقر في الشرق الأوسط محصورن الآن في اليونان.

وأبلغ أفراموبولوس -وهو وزير سابق بالحكومة اليونانية- صحيفة دي فيلت "سيكون أمام اليونان حتى مايو لحماية حدودها الخارجية".

وأضاف قائلا "سنجري تقييما شاملا للوضع في 12 مايو. إذا لم نر تقدما بحلول ذلك الموعد فلن نتردد في وضع شروط تكفل تمديد إجراءات مراقبة الحدود في أوروبا".

وقال أفراموبولوس للصحيفة إن الهدف هو رفع جميع القيود على الحدود التي فرضت جراء أزمة المهاجرين داخل منطقة شنغن بحلول نوفمبر.