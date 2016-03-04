الجيش النيجيري يحرر 63 محتجزاً لدى "بوكو حرام"

أعلن الجيش النيجيري، الخميس، أنه أنقذ 63 شخصاً بعد أن طرد مسلحين من تنظيم "بوكو حرام" من قرى في شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، ساني عصمان في بيان: "تم خلال العملية قتل خمسة إرهابيين من بوكو حرام، وإنقاذ 63 شخصاً كانوا محتجزين" لدى المجموعة المتطرفة، مضيفاً أنه عثر على أسلحة وذخائر.

وأوضح البيان أن عناصر "بوكو حرام" الخمسة قتلوا في معاقلهم في قرى لاوين ماليري وماتيري بولاكا والجيري.

وأضاف الجيش أنه تم أيضاً تدمير معسكرات "بوكو حرام" في غابة الغارنو الواقعة في ولاية بورنو القريبة من غابة سامبيسا أحد المعاقل التاريخية للمجموعة.

وخلف القتال الدائر منذ 2009 مع "بوكو حرام" في نيجيريا 17 ألف قتيل على الأقل في شمال البلاد، و2,6 مليون نازح.