بان كي مون يدعو لرد شامل على الهجمات الإرهابية بالساحل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الخميس، في واغادوغو عن "قلقه" حيال الاعتداءات الإرهابية في منطقة الساحل، داعياً إلى رد "شامل" عليها، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

وقال في واغادوغو، المحطة الأولى من جولة إفريقية ستقوده أيضا إلى موريتانيا والجزائر اللتين تعانيان من المشكلة ذاتها: "إنني قلق للغاية إزاء الهجمات الإرهابية التي تقع في منطقة" الساحل.

وأضاف إثر لقاء مع رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوريه، في القصر الرئاسي، أن "الرد على الإرهاب يجب أن يكون شاملا، في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وشهدت بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في غرب إفريقيا، في 15 يناير سلسلة من الاعتداءات المنسقة على ما يبدو أوقعت 31 قتيلا بينهم 28 في واغادوغو حيث هاجم المسلحون فندق "سبلنديد" ومطعم "كابوتشينو" اللذين يرتادهما الغربيون.

وتبنى تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" الاعتداء الذي نسبه إلى كتيبة "المرابطون" بزعامة مختار بلمختار، التي طرِدت من شمال مالي عام 2012 أمام تدخل عسكري فرنسي.

وقال بان كي مون: "نعتبر أنا والرئيس (كابوريه) أنه بالتزامن مع معالجة المشكلات الأمنية، لا بد من تركيز عملنا على الأسباب الدفينة لانعدام الاستقرار والفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي والتمييز".

وأضاف: "عدت إلى المنطقة لحض الأسرة الدولية على مواصلة تقديم دعمها لمنطقة الساحل".

ويتوجه بان في المساء إلى موريتانيا ثم الجزائر، المحطة الأخيرة من جولته على المنطقة.