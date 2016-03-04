تركيا.. اعتقال رجل أعمال بتهمة تمويل جماعة غولن

أعلنت وكالة دوغان للأنباء أن الشرطة التركية ألقت القبض على رجل أعمال كبير، اليوم الجمعة، فيما يتصل بمزاعم بتمويل جماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان.



واعتقلت الشرطة الرئيس التنفيذي لشركة بويداق القابضة، محمد بويداق، ورئيس مجلس إدارة المجموعة، حجي بويداق، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة، كما تواصل تفتيش الشركة، وفق الوكالة.

ويتهم أردوغان حليفه السابق غولن بتأسيس "دولة موازية" في الجهاز الإداري للدولة، ومحاولة الإطاحة به، ويلقي باللوم على مؤيديه داخل جهاز الشرطة والنظام القضائي في فتح تحقيق عن الفساد هز الحكومة التركية بنهاية عام 2013.