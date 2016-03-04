تركيا تستقبل المرحلين من اليونان.. باستثناء السوريين

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، اليوم الجمعة من أثينا، أن بلاده مستعدة لإعادة استقبال طالبي لجوء يتم ترحيلهم من اليونان شرط ألا يكونوا من سوريا، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد القمة الحاسمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن أزمة المهاجرين.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس: "بدأنا درس إمكانية إعادة استقبال طالبي لجوء خصوصا من دول المغرب وباكستان وأفغانستان".

وتابع: "لدينا اتفاق إعادة استقبال موقع مع اليونان وبلغاريا ودول أخرى ونعمل على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى".

وأوضح الوزير التركي أن نحو "860 طلب إعادة استقبال من اليونان سُلِّمت إلى تركيا وتم قبول 99% منها".

وتم الأربعاء ترحيل مجموعة من 300 مهاجر من دول المغرب العربي من اليونان إلى تركيا، وهو الأمر الذي اعتبره مصدر حكومي يوناني طلب عدم الكشف عن اسمه "خطوة أولى نحو تطبيق بروتوكول إعادة الاستقبال" الموقّع بين انقرة واثينا منذ العام 2002 من دون أن يطبق فعليا.

وحسب المصدر نفسه، فإن اليونان تتفاوض مع تركيا لوضع "إجراءات تضمن استقبالا سريعا لمهاجرين في تركيا، تكون مكملا لبروتوكول إعادة الاستقبال الموقع بين البلدين عام 2002".

وجاء في تقرير أوروبي نُشر الجمعة يتعلق بخطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع في أكتوبر 2015، أن المفاوضات بين اليونان وتركيا تشمل أيضا نشر ضباط أتراك في نقاط التسجيل الخمس للمهاجرين في الجزر اليونانية في بحر ايجه (هوتسبوتس) وزيادة عدد الأماكن في تركيا المخصصة لإعادة استقبال هؤلاء المهاجرين.

وكان رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس أعلن الاثنين "في حال عدم وجود تنسيق مع تركيا لن نتوصل إلى نتائج ملموسة حول خفض تدفق المهاجرين".

ويزور تسيبراس ازمير التركية الثلاثاء لمواصلة المفاوضات الخاصة بأزمة الهجرة.