تركيا.. مقتل رجلي شرطة على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة

قتل شرطيان على الأقل، صباح الجمعة، جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أكثرية كردية، في اعتداء بسيارة مفخخة عزته السلطات إلى حزب العمال الكردستاني، وفقاً للأجهزة الأمنية.

وقد استهدف هذا الهجوم مفوضية شرطة مدينة نصيبين على الحدود السورية، وأسفر عن إصابة 35 شخصاً على الأقل، منهم مدنيون هم أفراد عائلات عناصر الشرطة الذين يقيمون على مقربة من المفوضية، وفق ما صرح مسؤولون محليون في الأجهزة الأمنية لوكالة فرانس برس.

وذكرت المصادر نفسها أن مواجهات دارت لفترة قصيرة بين قوات الأمن ومتمردي حزب العمال الكردستاني بعد الانفجار.

وطوقت قوات الشرطة صباح الجمعة شوارع نصيبين في محافظة ماردين للقبض على المهاجمين.

كما قتل عسكريان صباح الجمعة خلال عملية استهدفت حزب العمال الكردستاني في إيديل (جنوب شرق) في محافطة شرناق، حسب ما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.

وفي 14 يناير، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن اعتداء بشاحنة مفخخة استهدف مفوضية شرطة جنار جنوب مدينة دياربكر، أدى إلى مقتل ستة أشخاص، منهم أطفال، وجرح 39 شخصاً.