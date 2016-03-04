جنوب سودان.. مواد معالجة للنفط تسبب 180 ألف حالة تسمم

سببت المواد الكيمياوية المستخدمة في مصنع لمعالجة النفط في ولاية الوحدة الشمالية جنوب السودان، بإصابة من يعيش حوله بالتسمم، والذي يشكل خطرا جديا على 180 ألف شخص، وفق جمعية "بادرة الأمل" الألمانية.

وقال نائب رئيس، الجمعية، كلاوس ستيغليتز في بيان الجمعة، إن السكان الذين يعيشون حول مصنع ثار جاث "مصابون بمستوى مرتفع من التسمم بمواد ملوثة مثل الرصاص والباريوم.

وهناك صلة مباشرة بين إصابة الناس بالتلوث وأنشطة الصناعة النفطية في المنطقة".

ويحدث التسمم عن طريق المياه الملوثة التي يشربها السكان، وفق البيان.

وكان لولاية الوحدة النصيب الأكبر من المعارك الشرسة والدمار منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان مع نهاية 2013، ولحق الدمار بعدد كبير من المنشآت النفطية التي توقفت عن العمل.

والعام الماضي وبعد ست سنوات من الأبحاث المائية في المنطقة على بعد نحو 500 كلم شمال العاصمة جوبا، توصلت جمعية "بادرة الأمل" إلى إقامة "صلة مباشرة" بين معالجة النفط وتلوث مياه الشرب.

وبينت الأبحاث أن المياه الجوفية في منطقة واسعة تحاذي سبخات النيل الأبيض ملوثة جراء "التسريب البطيء للمياه المالحة المتبقية عن معالجة الخام".

واتهمت المنظمة الشركات النفطية التي لا تتخذ أي تدبير لتفادي ضخ المضافات الكيمياوية في التربة أو لمعالجة المياه المستعملة.

وقالت الجمعية إنها أبلغت السلطات المعنية في جنوب السودان، كما دعت السلطات للتحرك "فورا" لمساعدة السكان الذين يعانون من التلوث من خلال توفير مياه صالحة للشرب إلى حين توفير العلاج الطبي.