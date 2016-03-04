حملة ضد صحافي لبناني شيعي لمخالفته توجهات حزب الله

تجاوز معارضو الصحافي، علي الأمين، الشيعي المناهض لسياسة حزب الله، تهم انتمائه لشيعة السفارة الأميركية، ليتهموه بالتعاون مباشرة مع الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

وجاء الاتهام في بيان نُسِبَ لجهات أمنية ادعى أن أفيخاي بات المشرف المباشر على موقع جنوبية الذي يديره الأمين.

ويقول الصحافي إنه لا يمكن لهذا البيان أن يصدر دون موافقة حزب الله، والهدف منه تشجيع مناصري الحزب على الاعتداء على مكاتب جنوبية بعد إعطائهم عذراً للهجوم.

وينقل موقع جنوبية، الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام، وجهة نظر شيعية مغايرة للسياسة السائدة. وقد حقق نسبة انتشار عالية بين مؤيدي ومعارضي حزب الله الذين اتخذوا من الموقع مساحة للنقاش.

في وقت يرى محللون أن المعارضة من الداخل الشيعي تثير قلق حزب الله أكثر من أي معارضة أخرى.

كما لفت الأمين إلى أنه "يبدو أن ما يثير قلق حزب الله أن هذا الموقع بدأ يحقق انشاراً بين الشيعة".

ويأتي هذا البيان بعد أيام على انتشار مناصرين لحزب الله في شوارع بيروت ليبثوا الذعر بين سكانها، اعتراضاً على انتقاد الأمين العام للحزب. وكانت أبرز هذه التجمعات بالقرب من منزل رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري.

ومع اغتيال عدد من الصحافيين في لبنان، يخشى المدافعون عن حرية الرأي على سلامة الصحافيين في بلد لم يعاقب أياً من المعتدين حتى الآن.