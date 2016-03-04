رئيس كوريا الشمالية يلوّح باستخدام أسلحة نووية

قالت وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات لمنصات حديثة لإطلاق الصواريخ، وأمر بلاده بأن تكون جاهزة لاستخدام أسلحة نووية "في أي وقت" في مواجهة تهديد متنام من الأعداء، على حد تعبيره.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قال أيضا إن بلاده ستحول وضعيتها العسكرية إلى "أساس وقائي" لأن "الأعداء يهددون بقاء الدولة".

وردت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على هذه التصريحات بالقول إنه يجب على بيونغ يانغ أن "تمتنع عن الأعمال الاستفزازية التي تفاقم التوترات".

وقال بيل اوربان، المتحدث باسم البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير ونراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية في تنسيق مع حلفائنا في المنطقة".

وأضاف: "نحث كوريا الشمالية على أن تمتنع عن الأعمال الاستفزازية التي تفاقم التوترات، وأن تركز بدلا من ذلك على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية".

وقلل مسؤولون أميركيون في مجال الدفاع من قدرة كوريا الشمالية على توجيه ضربات نووية. وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين لوكالة "فرانس برس" أن "تحليل الحكومة الأميركية لم يتغير. لم نر كوريا الشمالية تجرب أو تثبت قدرتها على تصغير رأس نووي وتركيبه على صاروخ بالستي".