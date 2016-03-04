نائب الرئيس الأميركي يبدأ السبت جولة في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط غدا السبت في جولة تستمر خمسة أيام، لكن من غير المتوقع أن تحدث خلالها انفراجة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض للصحافيين اليوم الجمعة، إن بايدن لن يقدم أي توصيات مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، لكنه سيركز على زيادة التعاون في عدد من القضايا، من بينها القتال ضد تنظيم "داعش" والصراع السوري.

وستشمل الجولة الإمارات والأردن والضفة الغربية، بالإضافة لإسرائيل.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن بايدن سيلتقي مع العاهل الأردني الملك عبدالله في عمّان.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي خلال الجولة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.