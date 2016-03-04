16 مليوناً يواجهون الجوع في جنوب القارة الإفريقية

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 16 مليون شخص يواجهون الجوع في جنوب القارة الإفريقية بسبب موجات جفاف فاقمتها ظاهرة النينيو المناخية، مشيرة إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 50 مليون نسمة.

وقال البرنامج في تقرير عن الأوضاع التي بدأت تتضح شيئا فشيئا "ظاهرة النينيو تتشكل لتصبح حالة إقليمية طارئة محتملة تتطلب ردا جماعيا".

وقال البرنامج في يناير الماضي إن 14 مليون شخص في المنطقة يواجهون خطر الجوع.

ولا تشمل الأعداد جنوب إفريقيا، حيث أعلن الرئيس جاكوب زوما في الشهر الماضي أن 2.7 مليون أسرة ستتأثر بالجفاف.

وسجلت جنوب إفريقيا التي تعتبر سلة الغذاء الرئيسية للمنطقة أكثر السنوات جفافا على الإطلاق عام 2015، مهددة محصول الذرة الرئيسي، ورفعت أسعار التكلفة بنسبة 100 في المئة عن العام الماضي.

كما تضر ظروف الجفاف بالمواشي التي تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل للكثير من الأسر الريفية في المنطقة.

وأوضح برنامج الغذاء أن "مصادر المياه المتوفرة محدودة وضعف المراعي يزيد من سوء الوضع بالنسبة إلى المواشي. إن عدد المواشي النافقة يتزايد بالفعل في أجزاء من بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا وسوازيلاند وزيمبابوي.