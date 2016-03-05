الفلبين تحتجز سفينة كورية شمالية بموجب عقوبات أممية

أعلنت الفلبين، السبت، احتجاز سفينة كورية شمالية عملا بقرار صادر عن مجلس الأمن نص على تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ عاثر التجربة النووية واختبار الصاروخ الباليستي اللذين أجرتهما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية مانولو كويزون لإذاعة "راديو نغ بايان" الرسمية إنه لن يسمح لسفينة الشحن "جين تنغ" البالغة حمولتها 6830 طنا بمغادرة مرفأ سوبيك شمال شرق العاصمة مانيلا حيث هي راسية منذ ثلاثة أيام وسيتم طرد طاقمها.

وهو أول تطبيق للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي، ليل الأربعاء، الخميس بحق كوريا الشمالية وهي الأشد حتى الآن.