مصرع 60 من عناصر الميليشيات الانقلابية في اليمن

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 60 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وجرح العشرات في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات ميدانية.

وشنت طائرات التحالف العربي اليوم السبت غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف، شمال اليمن، وأسفر القصف عن مقتل 20 مسلحاً حوثياً، بحسب ما أكدت مصادر في المقاومة الشعبية بالجوف.

وقالت المصادر أيضا إن مسلحين قبليين اعترضوا طقماً للحوثيين بمنطقة خربة السوداء شمال الجوف، وتمكنوا من قتل اثنين من المسلحين الحوثيين.

ونفذت المقاومة الشعبية بمحافظة الضالع هجوماً استهدف دورية للحوثيين بالشارع العام بمدينة دمت، مما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين حوثيين.

وفي منطقة العذارب بين محافظتي الضالع وإب، أفادت مصادر محلية أن القيادي بجماعة الحوثي أبو راجح لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه فجر اليوم السبت في كمين للمقاومة.

وقُتِل 14 مسلحاً من ميليشيات الحوثي والمخلوع وجرح العشرات اليوم السبت خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة وقصف مقاتلات التحالف العربي لمواقعهم في أنحاء متفرقة من محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وفي محافظة البيضاء بوسط اليمن، قال مصدر محلي إن المقاومة استهدفت عربة عسكرية للانقلابيين ما أدى إلى تدميرها وقتل سبعة مسلحين كانوا على متنها.