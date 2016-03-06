روسيا تحرك سفينة حربية باتجاه المتوسط

حركت روسيا إحدى سفنها الحربية الراسية في مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم باتجاه حوض البحر المتوسط.

ويأتي تحريك السفينة الروسية اليوم الأحد باتجاه المتوسط في ظل وقف هش لإطلاق النار في سوريا، وكذلك في الوقت الذي هدأت فيه الأوضاع العسكرية في شرق أوكرانيا. وقال قائد أسطول البحر الأسود إنه من المتوقع أن تنضم سميتليفي إلى سفن البحرية الروسية المنتشرة بالفعل في المنطقة بعد اجتياز مضيقي الدردنيل والبوسفور في تركيا.



وواصلت السفن الحربية الروسية عبور المضيقين التركيين في ظل تنامي الصدع بين تركيا وروسيا منذ إسقاط تركيا طائرة حربية روسية يوم 24 نوفمبر.

ويوم التاسع من ديسمبر الماضي زاد التوتر بين موسكو وأنقرة عندما شوهد جندي روسي على متن السفينة الحربية سيزار كونيكوف وهو يحمل صاروخا أرض جو أثناء المرور بمضيق البوسفور في الطريق إلى البحر المتوسط.



ويوم 13 ديسمبر كانون الأول قالت وزارة الدفاع الروسية إن المدمرة سميتليفي أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة تركية في بحر إيجه لتجنب الاصطدام بها. وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الحربية اضطرت لفتح النيران التحذيرية ووصفت روسيا الحادث بالاستفزازي من جانب تركيا.



وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن 15 سفينة حربية من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق والبحر الأسود تنفذ حاليا مهمة قبالة سواحل سوريا في البحر المتوسط بهدف توفير دفاع جوي للطائرات الروسية التي تقصف أهدافا في سوريا.

