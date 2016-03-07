إيرلوت: لا بد من بذل مزيد من الجهد لاستقبال اللاجئين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرلوت، الاثنين، أن على بلاده أن "تزيد من جهودها" لاستقبال مهاجرين طالبي لجوء كانت تعهدت باستقبالهم.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو فرانس انتر"، قال إيرلوت "بالنسبة لتوزيع مهاجرين طالبي لجوء، لقد تعهدت فرنسا وهي لا تريد فقط احترام كلمتها، إنما تريد أيضا أن يكون هذا الاستقبال فعليا".

وأضاف "توقعنا استقبال 30 ألف شخص على مدى عامين، وقد استقبلنا حتى الآن ألف شخص. يجب أن نزيد من جهودنا بشكل طوعي كليا".

وأوضح "سنأخذ حصتنا ولكن يجب أن يحصل هذا الأمر بشكل طوعي، لأن وسائل استقبال الأشخاص طالبي اللجوء في فرنسا موجودة".

وقال أيضا "يجب أن نقترح مثلا على اليونان بأن الأشخاص المسجلين في مراكز التسجيل بموجب قانون اللجوء بإمكانهم المجيء إلى فرنسا".

ومن المتوقع أن يمارس الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل ضغوطا على أنقرة لمساعدته في السيطرة على أزمة المهاجرين.

وسيعقد ممثلو الدول الـ28 غداء عمل، الاثنين، مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، بينما يؤدي وصول 1,25 مليون طالب لجوء انقساما غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أعلن في وقت سابق أن نحو 150 لاجئا يصلون الاثنين إلى فرنسا قادمين من مراكز تسجيل في اليونان في إطار البرنامج الأوروبي لتوزيع طالبي اللجوء على الدول.

وتعود مسألة استقبال اللاجئين الذين يفرون من النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان باستمرار إلى واجهة النقاش السياسي في فرنسا.