أستراليا.. إطلاق نار واحتجاز رهائن بمصنع في أطراف سيدني

قالت الشرطة الأسترالية، الاثنين، إن 3 أشخاص أطلقت النار عليهم، كما تم احتجاز رهائن في مصنع عند أطراف مدينة سيدني، فيما لم يُعرف بعد سبب الحادث.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إن السلطات تعتقد أن النار أُطلقت على 3 أشخاص، في حين ذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن شخصا قُتل وأصيب اثنان ونقلا إلى المستشفى على الرغم من أن الشرطة لم تستطع التحقق على الفور من هذه الأنباء.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن "مفاوضين وفريقا للرد التكتيكي موجودون في الموقع ويحاولون دخول المبنى".

وفي ديسمبر 2014 احتجز مسلح واحد أعلن مبايعته لتنظيم داعش 17 شخصا رهائن في مقهى في وسط سيدني.

وقُتل المسلح ورهينتان في الدقائق الأخيرة من الحصار الذي استمر 16 ساعة.