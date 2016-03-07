تركيا.. مقتل 13 كردياً وجنديين باشتباكات في ديار بكر

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن 13 مقاتلاً كردياً وجنديين تركيين قتلوا على مدار يومين من القتال في جنوب شرق تركيا الذي تجتاحه الاضطرابات.



وقتل المقاتلون المنتمون لحزب العمال الكردستاني اليوم عندما اندلع اشتباك مسلح في بلدة إيديل المفروض بها حظر تجول على مدار الساعة منذ يوم 16 فبراير في مسعى لاستئصال شأفة المتطرفين.

وقال الجيش إن جنديا قتل في ايديل يوم الأحد. وأضاف أن اليوم الاثنين شهد مقتل جندي آخر على يد قناص في حي سور التاريخي في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وحي سور مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وأظهرت الصور تضرر آثاره بشدة منذ فرض حظر التجول في الثاني من ديسمبر الماضي.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الأحد إن حظر التجول في سور سينتهي يوم 21 مارس الجاري.

وقتل مئات من الجنود وضباط الشرطة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ومدنيين منذ يوليو تموز عندما انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر عامين ونصف. وهو ما أشعل أسوأ موجة عنف تشهدها تركيا منذ 20 عاما.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد تركيا في عام 1984 وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 40 ألف شخص.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة العمليات حتى يتخلى حزب العمال الكردستاني عن أسلحته.