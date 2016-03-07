حزب الله والمتعاملون معه بكافة الطرق "تحت الحظر"

بعد صدور القرار عن مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، يتوقع أن تعقد اجتماعات لتطبيق آلية هذا القرار وحدوده. وفي هذا السياق، كشف مسؤول خليجي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن اجتماعات لمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعقد خلال الفترة المقبلة، لتطبيق آلية القرار الخليجي. يأتي هذا في وقت يتوقع أن يوضع موقف الحكومة الللبنانية تحت المجهر في الاجتماع العربي المرتقب الخميس في القاهرة، لاسيما بعد التصعيد العنيف الذي كمن في خطاب حزب الله أمس الأحد في ذكرى الأسبوع على مقتل علي فياض، أحد قادته في سوريا.

ملاحقة من يتبع حزب الله أفراداً ومؤسسات

وأوضح المسؤول أن قرار دول المجلس ستتبعه ملاحقة من يتبع التنظيم، سواء أكان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشددا على أنه سيتم حظر كل من يتعامل مع الحزب بطرق مباشرة أو غيرها، لافتا إلى أن كل دولة لديها أساليبها في تطبيق القرار. ويشمل القرار جعل حزب الله تحت الحظر، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي منظمة إرهابية، وفقا لقانون كل بلد.

أما على مستوى الجامعة العربية، فإن اللجنة الوزارية الرباعية المعنية برصد التدخلات الإيرانية في الشأن العربي ستعقد اجتماعها على هامش مجلس الجامعة العربية الوزاري في دورته الـ145 يوم الخميس المقبل، حسبما أفاد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي. ولم تستبعد مصادر مطلعة طرح موضوع "حزب الله" كمنظمة إرهابية خلال الاجتماع الوزاري العربي المقبل.