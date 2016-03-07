كوريا الشمالية تهدد سيول وواشنطن بهجوم نووي

هددت كوريا الشمالية يوم الأحد بتوجيه ضربات نووية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إذا أبقت الدولتان على مناوراتهما المشتركة المقررة اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن التهديد بـ"هجوم نووي وقائي باسم العدالة" جاء في إعلان للقيادة العليا للجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وكان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قال الجمعة: "علينا أن نكون دائما على استعداد، وفي كل لحظة، لاستخدام ترسانتنا النووية".

كما حذر من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية المقسمة تدهور إلى حد أن كوريا الشمالية قد تغير استراتيجيتها العسكرية ملوحا بـ"هجمات وقائية".

وفرض مجلس الأمن الدول يوم الأربعاء سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية بعد التجارب النووية والصاروخية الأخيرة لها. ونال قرار العقوبات الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن إجماع الأعضاء الـ 15 بمن فيهم بكين الحليف الوحيد لكوريا الشمالية.