ملف خطف نجل القذافي يتوسع.. وحسين ينضم لأخيه حسن

أوقف الأمن العام اللبناني، حسين يعقوب، بناء على أمر قضائي في مطار بيروت. وهو شقيق النائب اللبناني السابق حسن يعقوب الموقوف منذ ديسمبر الماضي على خلفية خطف هنيبعل القذافي، وهو نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر منذ 1978، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

وكان النائب اللبناني أوقف النائب السابق حسن يعقوب المقرب من حزب الله، في 17 ديسمبر بعد أن استدعاه فرع المعلومات للتحقيق معه في قضية خطف هنيبعل القذافي.

وأمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سمير حمود بتوقيف يعقوب في قضية خطف نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي٬ وإخفائه في لبنان٬ وعدم إبلاغ السلطات اللبنانية بالأمر. ولا يزال النائب السابق محتجزا على ذمة التحقيق.