عسيري: أمن السعودية والخليج خط أحمر

أكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي أن أمن السعودية والخليج خط أحمر، مشيرا إلى أن تمرين رعد الشمال يهدف لتبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة واختبارها.

وأشار إلى أن تدريبات رعد الشمال شملت مناورات للتعامل مع حروب العصابات، موضحا أن إيران تستخدم الميليشيات للتدخل في شؤون الدول الأخرى فهي تستخدم حزب الله في لبنان، كما تستخدم الحوثيين في اليمن.

وقال في مؤتمر صحفي من حفر الباطن إن 20 دولة عربية وخليجية انضمت للتدريبات من أجل إيجاد التوافق والتكامل بين تلك القوات، واكتساب خبرة، لتصبح عملية التنظيم أسرع بين تلك القوى المختلفة إذا ما استدعت الحاجة. كما أشار عسيري إلى أنها ستختتم يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن هناك خارطة طريق لتشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن التحالفات تشكل عملية تكاملية بين الدول وأن المنطقة غير مستقرة ورفع الجاهزية العسكرية مطلوب.

وأكد عسيري أن الدروس المستفادة من هذا التمرين هي توحيد العقائد العسكرية للجيوش المشاركة في "رعد الشمال".

وتعتبر المناورات الأكبر في تاريخ المنطقة، وساهمت في رفع مستوى الجاهزية لقوات التحالف الإسلامي بمشاركة نحو 350 ألف جندي، وأحدث التجهيزات العسكرية من الدبابات والطائرات.

وتركزت مناورات رعد الشمال على تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية والميليشيات، والجماعات الإرهابية، كما أنها تعد من أكبر التدريبات المشتركة التي تشهدها المنطقة من حيث نوعية وإعداد الأسلحة والمعدات المشتركة.